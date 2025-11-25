日本ハムの梅林優貴捕手（27）が25日、北広島市の球団事務所で契約更改を行い、今オフもドジャースのベッツに「弟子入り」を志願した。今年1月に知人を介し、来日中だったベッツの練習を手伝ったことを縁に交流がスタート。今季は1軍で2試合に出場したが、シーズン中も月に1、2度のペースでメールなどで連絡を取ったという。このオフも再会を目指す。「今、アポをとっているところ。タイミングが合えば、いつでも米国へ行こ