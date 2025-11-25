子どもたちに車に関心を持ってもらおうと、車を輸出する大型船の見学会が山口県で開かれました。全長200m、高さ38mの大きな船。一度に約6900台の車を運ぶことができます。マツダの工場がある山口県防府市で行われた見学会です。約60人の親子連れが訪れ、前後30センチ、左右10センチの間隔で車を積み込む職人の技を見学しました。荷崩れしないように、車をベルトで固定する作業も体験しました。■参加者（山口市・小学4年生）「