フィギュアスケート女子の櫛田育良（木下アカデミー）が?二刀流?として存在感を示している。全日本ジュニア選手権（２４日、東京辰巳アイスアリーナ）のフリーでは、ジャンプのミスなどが重なって、合計１７２・５８点で７位。表彰台を逃すも、１２月の全日本選手権（東京）への切符を獲得。「今回はミスがすごく出てしまった。いい演技ができるようにとは思っていたけど、大きく崩れてしまったのでとても悔しい」と唇をかんだ