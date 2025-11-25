¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤È»²²Ã¤·¤¿°û¤ß²ñ¤ò¤á¤°¤ëµ­»ö¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅÏî´¥»¥ó¥¹¤µ¤ó¤¬¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï220Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡×¤ÎÅÏî´¥»¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤È»²²Ã¤·¤¿°û¤ß²ñ¤ò¤á¤°¤ëµ­»ö¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡ÖFRIDAY¡×¤Ê¤É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤ËÂÐ¤·Â»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÃÏºÛ¤Ï25Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡Öµ­»ö¤Î