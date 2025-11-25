将棋の西山朋佳女流二冠（白玲、女流王将、30）が11月25日、日本将棋連盟を通じて同24日に結婚したことを発表した。【映像】いつもの流れで...西山女流のかわいすぎるミニ失敗西山女流二冠は、「このたび入籍しましたことをご報告いたします。日頃より応援してくださっている皆様のお力添えに、心より感謝申し上げます。これからの人生を大切に歩んでまいりますので、今後とも暖かく見守っていただけましたら幸いです」とコメ