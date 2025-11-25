カルビーの人気スナック「じゃがりこ」に、激辛インスタント麺「ブルダック炒め麺」の味を再現した新商品が登場します。「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」は、2025年12月1日から全国のコンビニエンスストアで、12月8日からはコンビニ以外の店舗でも数量限定で発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回コラボする株式会社三養ジャパンの「ブルダック炒め麺」は、国内外で人気の強烈な辛さと旨味が