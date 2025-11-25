煽り運転（妨害運転）には重い罰則が科されます。“あおり”をしない・誤解されないために知っておくべきこととは？（写真：FINEDESIGN_R／PIXTA）「前の車、遅いなあ……ちょっと急かしてみようかな」──運転中にそんな考えが頭をよぎることがあるかもしれません。露骨な暴行や追い回しは誰が見ても“あおり”ですが、実務で問題になるのは「車間を少し詰めただけ」「クラクションを鳴らしただけ」など、“どこから煽り運転（妨