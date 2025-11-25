東海地方は、きょうは広く雨が降り、日中も空気がひんやりとするでしょう。 【写真を見る】東海地方 きょう午後に雨は一旦止むも夜に再び降り出す見込み 予想最高気温は名古屋･岐阜で13℃ あすは太平洋側中心に日差し戻る 名古屋･愛知･岐阜･三重の天気予報（11/25･昼） 正午前の名古屋市内は、厚い雲に覆われていて、弱い雨が降っています。この時間の気温は10.8℃、湿度は92%で、朝から気温はあまり上がっていません。 きょう