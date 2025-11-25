小学生球児が熱戦を繰り広げたRKK旗選抜学童軟式野球大会の決勝戦は、去年と同じ対戦カードでした。 前回優勝のIBCレイカーズは今年県内で行われた5つの大会すべてで優勝し、チーム最多記録の公式戦32連勝中。 IBCレイカーズ野粼晴路主将（6年生）「最後の大会で託麻フェニックスも能力を高めてきている。最初から最後まで気合入れてやりたい」 対する託麻フェニックスは去年の決勝戦で逆転サヨ