12月1日放送の「しゃべくり007」はデビュー35周年を迎えた葉加瀬太郎の半生をプレイバック！国民的ヴァイオリニストは、実は大阪の団地っ子！今回、ご家族や初恋の女性から当時の太郎少年のエピソードを入手。思い出の場所の現在の姿に、葉加瀬も「懐かしい！」と大興奮！さらに、藝大仲間も知られざる素顔を暴露！そして、家族同然だったピアニストと感動の再会！