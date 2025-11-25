フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２５日、プロボクシング「ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦」が２４日、トヨタアリーナ東京で行われ同級２位・井上拓真が判定で同級１位・那須川天心を破ったことを伝えた。スタジオには井上拓真が生出演。ＭＣを務める同局の佐々木恭子アナウンサーは「昨日はスッキリ眠れたんですか？」と質問。井上は「アドレナリンが出す