岐阜県高山市の新穂高ロープウェイで、不審者に対応する訓練が行われました。 【写真を見る】ロープウェイ施設で訓練「刃物を持った不審者が駅の構内に」という想定 観光客の避難誘導ほか不審者制圧も 新穂高ロープウェイ 岐阜・高山市 新穂高ロープウェイの新穂高温泉駅で行われた訓練には、ロープウェイ会社の職員と警察官らあわせて約50人が参加しました。 駅の構内に刃物を持った不審者が