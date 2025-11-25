大分県大分市佐賀関で起きた大規模な火災は25日で発生から1週間です。 依然として鎮火には至っておらず、避難所には100人以上が身を寄せています。 大分市佐賀関（25日） ◆TOS山路謙成アナウンサー「火災の発生からきょうで1週間。私の顔や体にわずかに当たる程度だが、現地では雨が降っている」 25日午前、弱い雨が降った大分市佐賀関。 ただ、現時点で鎮火は発表されていません。 11月18日に発生し