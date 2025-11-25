【モデルプレス＝2025/11/25】DMM TV上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス・DMMショートでは、阿部なつきが主演を務めるオリジナルショートドラマ「キューティーハニー BELOVED ENEMY」（全15話）を11月25日より独占配信スタート。配信開始と同時に、阿部演じるキューティーハニーの華麗な変身姿が解禁された。【写真】“令和の峰不二子”と話題の美女、美背中開放◆阿部なつき主演、令和の「キューティーハニー」変身