年末年始を前に、福岡県行橋市の警察署で25日、特別警戒の出動式が行われました。 行橋警察署で午前10時半から行われた出動式には、警察官や防犯ボランティアなどおよそ80人が参加しました。元福岡ソフトバンクホークスの新垣渚さんが一日警察署長に任命され、詐欺被害や交通事故の防止などを呼びかけました。■元福岡ソフトバンクホークス・新垣渚さん「力を合わせて事件事故を一件でも減らしましょう。」 この