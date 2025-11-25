プロ野球・巨人の田中将大投手が6000万円ダウンの1億円で契約更改しました。（金額は推定）「初めてジャイアンツで1年過ごして、どういうものか、どういうシステムなのか、アジャストしないといけないことがたくさんあった。個人的に大変ありがたい、言葉をたくさんかけていただきました」今季を表す一言を聞かれると「200」と言い放った田中投手。200勝を達成した来季に向けてのプレッシャーは少し軽減されたようで、笑顔を見せま