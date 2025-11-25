香川照之が主演を務める映画『災 劇場版』の公開日が2026年2月20日に決定。あわせてポスタービジュアルとティザー予告が公開された。 参考：香川照之主演『災 劇場版』2026年公開サン・セバスティアン映画祭コンペ部門に正式招待 第73回サン・セバスティアン国際映画祭のコンペティション部門に正式招待された本作は、WOWOWで放送された連続ドラマW『災』を劇場用映画としてリビルドしたサイコサスペンス。葛