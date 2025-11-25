瀬戸内市立美術館瀬戸内市牛窓町牛窓24日 2025年10月に開館15年を迎えた岡山県の瀬戸内市立美術館。24日、館長がこれまでを振り返る講演会を開きました。 開館以来、館長を務める岸本員臣さんです。訪れた約100人を前に講演会を開きました。 （瀬戸内市立美術館／岸本員臣 館長）「瀬戸内市というキーワード、それから岡山県、郷土で育った人を顕彰する。この2つの柱はずっと続けてきたつもりです」