陸上自衛隊・与那国駐屯地へのミサイル部隊の配備計画について、中国側が「攻撃武器を配備し軍事的対立をあおっている」と指摘したことについて小泉防衛大臣は「防御を目的とした装備品であって他国を攻撃するものではない」と反論しました。小泉進次郎 防衛大臣「そもそも与那国駐屯地に配備を計画している中距離地対空誘導弾部隊は、わが国に侵攻する航空機やミサイルといった様々な脅威に対処するための防空任務を担う部隊