東京午前のドル円は１５６．５６円付近まで円買い・ドル売りが優勢となった。先週で高市政権の財政拡張を警戒した超長期債の利回り上昇や円売りは一巡しており、連休明けの東京時間帯は調整含み。今週は米国の感謝祭のため、実質的な取引が限定されることから積極的にはなりづらい。ただ、沖縄県・与那国島のミサイル配備計画が順調に進んでいると発表されているなか、中国との地域的な緊張感は膨らんでおり、逃避通貨と呼ばれる