5年前、首都高湾岸線を高級車ポルシェで時速268キロで走行し、乗用車に追突して夫婦を死亡させた罪に問われた男の初公判で男は起訴内容の一部を否認しました。【写真を見る】首都高湾岸線を時速268キロで走行し夫婦を死亡させ危険運転致死罪に問われた男の初公判男は起訴内容を一部否認 弁護側は過失運転致死罪にとどまると主張東京・江戸川区の彦田嘉之被告（55）は、2020年8月、川崎市の首都高湾岸線で、高級車ポルシェを