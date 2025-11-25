西山朋佳女流二冠日本将棋連盟は25日、西山朋佳女流二冠（30）＝白玲・女流王将＝が24日に一般男性と結婚したと発表した。今後も西山姓で活動を続ける。西山女流二冠は「日頃より応援してくださっている皆さまのお力添えに、心より感謝申し上げます。これからの人生を大切に歩んでまいりますので、今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」とコメントした。大阪府大阪狭山市出身。現在、女流タイトルを通算20期獲得