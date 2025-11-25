大分市佐賀関の大規模火災は発生からきょうで1週間となりますが、依然、鎮火のめどは立っていません。大分市佐賀関で発生した大規模火災では住宅などおよそ170棟が焼け、1人が死亡しました。けさ現地では火災の発生後、初となる雨が降りましたが、1週間を迎える今も鎮火に至っていません。避難所には、けさ7時時点で70世帯109人が身を寄せています。住民「こんなに長く避難生活をするとは誰も思っていない。一日も早く帰りたい」こ