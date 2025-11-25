25日未明、浜松市浜名区で2階建てのアパートが全焼する火事がありました。この火事で男女4人が病院に搬送されています。警察や消防によりますと、25日午前0時半すぎ、浜松市浜名区新都田で、鉄骨2階建てのアパートで火事がありました。火は、アパートを全焼させ、およそ3時間後に消し止められました。このアパートには4世帯が住んでいて、この火事で逃げ遅れた人はいないということですが、当時 建物にい