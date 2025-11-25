本日11月25日（火）の『ロンドンハーツ』では、「テレビ番組を徹底調査！芸人リアルパワーランキング2025」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！番組独自のリサーチ方法で、2025年1月〜9月までに放送された民放の主なバラエティ番組118番組を対象に「出演数」「テレビ欄掲載回数」「番組公式SNSのハッシュタグの採用回数」「番組オープニングアバン・PR動画」「CMまたぎ」の5項目に分けて徹底調査。スタジオメ