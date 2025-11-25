36時間が経った今も消火活動が続いています。おととい深夜、茨城県坂東市にある廃プラスチックのリサイクル工場で発生した火災。火の勢いは弱まっていますが、およそ36時間経ったきょう午前11時時点でも鎮圧には至っていません。消防によりますと、焼失面積はおよそ1万平方メートルにおよんでいるということで、工場近くの小学校はこの影響で臨時休校となっています。