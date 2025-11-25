営前村墓地出土の陶罐と陶壺。（青島＝新華社配信）【新華社青島11月25日】中国山東省の青島市文物保護考古研究所は今年3月から5月にかけ、同市黄島区博物館と合同で戦国〜秦漢時代の営前村墓地の考古学調査を行い、墓13基や井戸6本、灰溝9カ所など各種遺構51カ所を発掘、銅印章や玉具剣、陶罐（とうかん）など貴重な遺物112点（組）が出土した。中でも1号井戸の底で見つかった「琅（ろう）県」銘の泥質灰陶罐と2号井戸の底で