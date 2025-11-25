ロシアによるウクライナ侵攻終結に向け、アメリカとウクライナが19項目からなる修正和平案をまとめたとイギリスメディアが報じました。アメリカ側が当初提示した28項目の和平案は“ロシア寄り”と指摘されていましたが、フィナンシャル・タイムズによりますと、ウクライナ側との協議を受けて和平案は大幅に修正され、19項目に絞り込まれました。協議の中でアメリカ側は、当初の案にあったウクライナ軍の兵力を60万人に制限するとし