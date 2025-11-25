ウォルドーフ・アストリア大阪（大阪市北区）が、「ティファニー」とのホリデーコラボレーション「A Legacy of Elegance」（ア・レガシー・オブ・エレガンス）を、29階のラウンジ&バー「ピーコック・アレー」で11月21日（金）から開催している。期間限定のアフタヌーンティーや、ティファニーブルーの装飾が施されたクリスマスツリーがお目見えしている。ウォルドーフ・アストリア大阪がティファニーとコラボした「ア・レガ