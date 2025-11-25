関東の大手私鉄・小田急電鉄は、新宿を基点に小田原・箱根、江の島、多摩方面へ路線網を展開し、通勤・通学からロマンスカーによる観光輸送までを担っています。同社が発表した「2024年度 駅別1日平均乗降人員」データからは、西口の大規模な再開発が進む新宿駅の存在感や、登戸・下北沢といった人気エリアの勢い、そしてアフターコロナにおける鉄道利用の回復傾向が見えてきました。本記事では、最新の乗降人員ランキングとともに