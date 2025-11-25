【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ENHYPENが、11月22日23時30分から23日5時まで、ソウル・松坡区のロッテワールド・アドベンチャーにてデビュー5周年記念ファンイベント『ENHYPEN 5th ENniversary Night』を開催した。 ■“ENGENEにときめいた瞬間”を語り、愛をアピール HYBE MUSIC GROUP傘下のレーベル・BELIFT LABによると、会場には計3,000人のENGENE（ファンダム名）が集結。オンラ