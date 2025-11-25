俳優船越英一郎（65）が25日、都内でにしたんクリニック新CM発表会に出席した。新CMでは船越と黒木瞳（65）が昭和ムード歌謡風のオリジナル曲をデュエットで披露した。同曲は「恋のたんたん拍子」として、各ストリーミングサービスでの配信も決定。芸能生活44年目での“歌手デビュー”となり、「この仕事をして以来、緊張しております。今日が歌手デビューの船越英一郎です」と自己紹介。大きな拍手を浴びた。レコーディング自体が