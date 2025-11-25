2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が24日、自身のブログを更新。野菜がたっぷり詰まった緑豊かな手作り弁当を公開した。【写真】「素晴らしいお弁当」ファン絶賛、山田花子の“緑”が印象的な手作り弁当山田は、普段から楽屋で食べる弁当を紹介しており、今回は「お味噌汁ブロッコリー、おくらポン酢じゃこピーマンミンチ肉もやしニラ炒め」とヘルシーな内容で、緑をふんだんに使った弁当を披露している。青い弁当