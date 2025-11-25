プロボクサーの那須川天心（27）が11月25日、自身のXを更新し、井上拓真（29）に判定で敗れた一夜明けの心境をつづった。 「試合負けました」とあらためて報告し、「人生なかなか上手くいかない 悔しいです」と正直な気持ちを吐露した那須川。「謝りはしません 一生懸命やりました 後悔は無いです 堂々と前を向いて生きていきます」としつつも、「負けたからなんだ 何も変わる事なんてないよ 人生実験です 挑戦し続けま