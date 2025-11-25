アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の新たな入場者特典が発表された。原作者・吾峠呼世晴氏による描き下ろしイラスト＆コメントを使用した鑑賞御礼メッセージボードとなり、29日から全国合計100万人限定で配布される。【画像】独特な絵のタッチ…原作者が描いた胡蝶しのぶ配布する『鬼滅の刃』イラスト描き下ろしイラストには、微笑みながら手を振る蟲柱・胡蝶しのぶが描か