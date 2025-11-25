【その他の画像・動画等を元記事で観る】 渡辺翔太（Snow Man）初の単独ラジオ番組となる『J-WAVE SELECTION SWAROVSKI SPARKLING MOMENTS』が、J-WAVE（81.3FM）にて11月30日22時から放送される。 ■「きらめき」をテーマに送る特別番組 2025年のホリデイシーズン。 TOKYOの街がきらめく季節。SWAROVSKIのジャパンアンバサダーを務める渡辺翔太が「きらめき」をテーマに、ホリデー、ギフト、自