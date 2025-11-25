「BCNランキング」2025年10月の月次集計データによると、電子ピアノの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位P-45P-45（ヤマハ）2位P-225 ホワイトP-225WH（ヤマハ）3位P-225 ブラックP-225B（ヤマハ）4位P-125a ブラックP-125aB（ヤマハ）5位ARIUS ニューダークローズウッド調仕上げYDP-165R（ヤマハ）6位ARIUS ホワイトアッシュ調YDP-165WA（ヤマハ）7位CN201 プレミアムライトオーク調仕上げCN201LO（河