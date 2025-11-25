２５日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日の米債券高を手掛かりに小高く始まったが、日本の財政悪化懸念から買いは続かなかった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラーＦＲＢ理事が２４日の米ＦＯＸビジネスの番組で「１２月会合では利下げを支持する」と述べるなど、ＦＲＢ高官のハト派発言が相次いでいることを受け、２４日の米長期債相場は３日続伸（金利は低下）した。ただ、円債の上値は重く、朝