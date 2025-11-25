２５日前引けの日経平均株価は前営業日比１８９円３９銭高の４万８８１５円２７銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１１億９７８６万株、売買代金概算は２兆９６１８億円。値上がり銘柄数は８３３、対して値下がり銘柄数は７１０、変わらずは６８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日の米国株市場でハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が大きく上昇したことから、投資家のセンチメントが改善し、主