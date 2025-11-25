スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式が25日、都内のホテルで行われた。セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）―坂本誠志郎捕手（32）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）―伏見寅威捕手（35）が受賞。4人とも初の栄冠となり、それぞれ賞金100万円が贈られた。最優秀バッテリー賞は投手だけでなく、捕手にもスポットを当てて球界最高の「バッテリー」を表彰するもので