11月25日に開催されるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第４節で、勝点５で８位のFC町田ゼルビアは、同６で５位の江原FCと敵地で対戦する。ヴィッセル神戸を２−０で撃破し、クラブ初の主要タイトルを獲得した天皇杯の決勝から中２日。“王者”として初めて戦う相手は、今大会２勝２敗の韓国勢だ。彼らも当然、ノックアウトステージ進出に向けて、気合十分である。「今シーズンのACLEで最も重要な