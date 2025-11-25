日本海側は雨や雪の降る日が多く、28日(金)から29日(土)は北日本を中心に荒れた天気。12月に入ると、昼間も寒さが続くようになり、本格的な冬の到来へ。昼間の暖かさは30日頃まで明日26日(水)は冬型の気圧配置に変わり、北陸や東北と北海道の日本海側は昼頃まで断続的に雨が降るでしょう。雪が降るのは標高が高い所が中心で、北海道の平地も雨の所が多い見込みです。晴れる太平洋側でも、冷たい北よりの風が強まるでしょう。27日(