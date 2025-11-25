けさ、山形県寒河江市でクマが目撃されました。 【写真を見る】以前緊急銃猟で駆除されたクマの親グマか...箱ワナにかかったクマを駆除県内でクマの目撃相次ぐ（山形） また、飯豊町ではきのう、緊急銃猟でクマ１頭が駆除されたほか、米沢市でも箱ワナにかかったクマが捕獲されています。 きょう午前４時１５分ごろ、寒河江市でクマ１頭が目撃されました。 現場は中郷構造改善センターから東におよそ８００ｍ離れた場