【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典が、『ゲーテ』1月号（11月25日発売）の表紙に登場している。 ■ストイックな仕事ぶり、そこで見出してきた“悦び”とは？ 話題沸騰中の映画『金髪』に主演し、現在『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』のツアー真っ只中の岩田は、ストイックな仕事ぶりで、15年もの間、第一線に身を置き続けてきた。 その時間の中で、彼はどんな“悦び”を見