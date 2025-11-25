大分市佐賀関（さがのせき）で１８日に発生した大規模火災は、２５日で１週間となった。午前７時現在で７０世帯１０９人が身を寄せる避難所では、インフルエンザの感染者が急増。避難が長期化するなか、被災者の健康維持も課題になっている。市保健所によると、避難所になっている佐賀関公民館では、避難してきた５０〜８０歳代の男女計１４人のインフルエンザ感染が確認された。このうち４人が医療機関に入院し、９人が避難所