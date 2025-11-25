トロント・ラプターズ vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2025年11月25日（火）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 110 - 99 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのトロント・ラプターズ対クリーブランド・キャバリアーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーター