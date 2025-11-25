日経225先物は11時30分時点、前日比100円高の4万8880円（+0.20％）前後で推移。寄り付きは4万9610円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万9525円）を上回る形から、ギャップアップで始まった。ただ、直後につけた4万9730円を高値に戻り待ち狙いのショートが優勢となり、中盤にかけて4万8810円まで上げ幅を縮めた。ショートが一巡した後は4万8850円～4万9100円辺りでの保ち合いを継続している。 買い一巡後は