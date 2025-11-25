北海道苫前町で１１月２５日、体長１.９メートルの巨大なクマが駆除されました。このクマは、箱わなをひっくり返すなど目撃が相次いでいたクマと同じ個体とみられています。苫前町小川地区で箱わなにかかったクマです。クマはその後、猟友会のハンターによって駆除されました。猟友会によりますと、クマの体長は１.９メートル、足の大きさは１７センチだということです。このクマは、重さおよそ３００キロの箱わ