任期満了に伴う大崎町長選挙は25日に告示され、新人4人が立候補しています。大崎町長選挙に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属の新人で、前県議会議員の西高悟氏(65)、元・町企画調整課長の中野伸一氏(58)、前町議会議員の草原正和氏(42)、元朝日新聞記者の高谷秀男氏(65)の4人です。現在6期目の東靖弘町長は今期限りで勇退を表明しています。立候補の届け出は午後5時までです。大崎町長選挙は11月30日に投開票