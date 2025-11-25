夜間に出歩く際反射材を着用することなどを呼びかけました。小学生を対象にした交通安全教室が下関警察署で行われました。交通安全教室には下関市内の7つの剣道道場に通う小学生およそ40人が参加しました。教室では下関署の警察官が夜間に出歩くときは自分の姿がドライバーに見えていると思い込まず、反射材を着けることや道路を飛び出さないよう子ども達に呼びかけました。例年、秋の夕暮れの時間に交通事故が多くなる傾向